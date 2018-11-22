"Наш край" инициировал уголовную ответственность за разрушение коммунальных сетей
Необходимо ввести уголовную ответственность частных компаний разрушение коммунальных сетей, которыми они пользуются, заявил народный депутат от партии "Наш край" Сергей Шахов.
По его словам, только в Киеве в течение года зафиксировано 10 тысяч аварий на теплосетях. "С началом отопительного сезона ситуация с прорывами теплотрасс в Киеве только обострилась. Сейчас ежесуточно – до полусотни аварий. Предыдущий частный пользователь сетей не проводил на них плановой модернизации", - рассказал С.Шахов.
"Только поднимал тарифы, зарабатывая на киевлянах немалые доходы. Необходимо ввести уголовную ответственность частных компаний за возврат общине разрушенных коммунальных сетей, находящихся у них в аренде, пользовании или концессии", – подчеркнул он.
Народный депутат отметил, что пример столицы иллюстрирует нарушения частными фирмами инвестиционных обязательств в коммунальном хозяйстве.
"Обновление сетей было заложено компанией "Киевэнерго" в тариф на тепло и электроэнергию. Ничего не было сделано. Имущество вернули киевской общине в убитом состоянии, да еще и с "нажитыми" долгами. По оценке экспертов, для поддержания работы энергетической инфраструктуры столицы для начала необходимо 38 миллиардов гривень. Подобная ситуация в Смеле, Шепетовке, других городах страны", – пояснил С.Шахов.
Политик призвал власть усилиьб ответственность частных фирм за срыв инвестиционных программ в коммунальном секторе.
"Наш край" призывает запретить передавать сети населенных пунктов частным структурам без строгих требований к их развитию. Следует усилить контроль над взятыми обязательствами. Возвращение громадам разрушенных сетей - это преступление. Для таких частных "инвесторов" нужно ввести уголовную ответственность", – резюмировал С.Шахов.