Политика

13:44 22.11.2018

Рада увеличила штраф за вождение в нетрезвом состоянии до 51 тыс.грн

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Рада увеличила штраф за вождение в нетрезвом состоянии до 51 тыс.грн

 Верховная Рада ужесточила ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения, увеличив штраф до 51 тыс. грн.

За законопроект №7279-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" проголосовали 239 народных депутатов.

"Законопроект вносит норму об управлении транспортом в состоянии опьянения в Уголовный кодекс, сделав его уголовным проступком (наказание - штраф 17-34 тыс. грн и запрет управлять до трех лет, а при повторном нарушении - до 51 тыс. грн с запретом управлять от 2 до 3 лет)", - сообщает пресс-служба МВД в четверг.

В информации отмечается, что проводить расследования уголовных проступков будут дознаватели.

Расследование уголовных проступков будет проводиться в форме дознания с упрощением процедуры, включая сокращенные сроки - не более 72 часов с момента уведомления лицу о подозрении или задержания, или в других случаях в срок до одного месяца.

"Закон вступает в силу 1 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, - Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №7279-д о внесении изменений в законодательство об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений.

Изменена классификация уголовных правонарушений. В ней появились уголовные проступки. Таковыми будут считаться предусмотренное УК деяния, за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа не более 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или другое наказание, не связанное с лишением свободы.

Кроме того, в классификации преступления делятся на нетяжкие, тяжкие, особо тяжкие. Таким образом, теперь отсутствует разделение на преступления средней тяжести.

Теги: #ответственность #вождение #алкоголь #рада #штраф
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