И.Луценко: КС предоставил положительное заключение по конституционным изменениям в части интеграции в ЕС и НАТО

Конституционный суд Украины предоставил заключение к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию Украины относительно интеграции государства в Евросоюз и НАТО, заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Точная информация: 14-ю голосами – большинством голосов судей Конституционного суда – было принято положительное решение относительно того, что нормы изменений в Конституцию, предложенные президентом Порошенко, соответствуют действующей Конституции. Поэтому они могут быть поддержаны парламентом", - сказала она журналистам в четверг в кулуарах парламента, отвечая на соответствующий вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Конституционном суде, суд по окончании закрытого заседания в четверг вынес заключение, однако текст заключения пока отсутствует.

"Согласно законодательству, заключение должно быть обнародовано не позднее следующего дня", - указал собеседник агентства, добавив, что, согласно порядку, текст будет обнародован на сайте КС.

Как сообщалось, КС в четверг продолжил рассмотрение дела по конституционному представлению Верховной Рады о даче заключения относительно соответствия Конституции законопроекта по курсу Украины в НАТО и Евросоюз. Речь идет о конституционном представлении Верховной Рады о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (регистр. №9037) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

8 ноября Большая палата КС на пленарном заседании в форме письменного производства начала рассмотрение дела по данному конституционному представлению Верховной Рады.

20 сентября Верховная Рада включила в повестку дня сессии и направила в КС президентский законопроект (№9037) о внесении изменений в Основной закон в части закрепления стратегического курса Украины на членство в ЕС и НАТО. 27 сентября обращение Верховной Рады относительно соответствия Конституции данного законопроекта поступило в КС.

Согласно процедуре, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины может быть рассмотрен Верховной Радой только при наличии заключения КС относительно соответствия инициативы требованиям ст. 157 и 158 Основного закона.

После получения заключения КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, парламент может голосовать за него для принятия в целом. Для этого требуется не менее 300 голосов парламентариев.