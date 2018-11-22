Политика

12:25 22.11.2018

Дания вслед за Германией приостанавливает военный экспорт в Саудовскую Аравию

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Дания приостанавливает экспорт военного оборудования в Саудовскую Аравию, сообщает в четверг агентство AP со ссылкой на МИД страны.

"Дания приостанавливает экспорт военного оборудования в Саудовскую Аравию, ссылаясь на ухудшение уже и без того ужасной ситуации в Йемене и убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи", - сообщает агентство.

По словам министра иностранных дел Дании Андерса Самуэльсена, Саудовская Аравия "сейчас просто разрушительно себя ведет в некоторых областях".

А.Самуэльсен выразил надежду на то, что решение Дании "может создать дальнейший импульс и побудить больше стран ЕС к поддержке жесткой имплементации законодательной базы ЕС".

Запрет также будет распространяться на экспорт продукции двойного назначения, отмечает агентство.

Газета "Копенгаген пост" уточняет, что речь идет о приостановке выдачи министерством иностранных дел Дании разрешений на экспорт оружия в Саудовскую Аравию. По данным газеты, решение А.Самуэльсен принял такое решение после серии встреч с коллегами из стран ЕС.

Журналист Дж.Хашкаджи исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства вначале настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

Ранее Германия также сообщила о приостановке поставок вооружения в Саудовскую Аравию в связи с делом об убийстве журналиста.

"В настоящее время разрешений не выдается. Правительство приняло меры в отношении обладателей уже выданных разрешений, так что в настоящее время поставок из Германии в Саудовскую Аравию нет", - сказал представитель министерства экономики ФРГ Филипп Йорниц.

Прежде МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что 18 гражданам Саудовской Аравии, предположительно замешанным в убийстве журналиста, запретили въезд в ФРГ и страны шенгенского соглашения.

Теги: #вооружение #саударавия #дания #германия
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