Политика

12:20 22.11.2018

Рада перераспределила почти 50 млн грн для ЦИК на обеспечение кибербезопасности президентских выборов

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Рада перераспределила почти 50 млн грн для ЦИК на обеспечение кибербезопасности президентских выборов

 Верховная Рада перераспределила средства в сумме почти 50 млн. гривень в бюджете Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий законопроект №8496 о внесении изменений в дополнение №3 в закон о государственном бюджете на 2018 год во втором чтении и в целом поддержали 253 народных депутата на пленарном заседании парламента в четверг.

Закон предусматривает направление 49,7 млн.грн на программы "руководство и управление в сфере проведения выборов и референдумов" и "функционирование Государственного реестра избирателей" за счет субвенции из госбюджета на проведение выборов депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских голов.

Документ вступит в силу на следующий день после публикации.

В пояснительной записке к проекту закона отмечалось, что такое решение необходимо для приобретения Центральной избирательной комиссией оборудования и программного обеспечения, которые позволят защитить Реестр избирателей от киберугроз.

Теги: #бюджет #кибербезопасность #рада #выборы
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