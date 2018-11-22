Таиланд ввел безвизовый режим для граждан Украины

Правительство Таиланда ввело безвизовый режим для граждан Украины, посещающих страну с туристической целью сроком до 30 суток, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Приветствую введение правительством Таиланда безвизового режима для Украины! Отныне украинские граждане смогут путешествовать в эту страну без расходования времени на визовые формальности с туристической целью и сроком до 30 суток", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Как сообщалось, 15 ноября правительство Таиланда отменило консульский сбор по прибытию для граждан Украины, ранее составлявший $60.