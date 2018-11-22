Политика

10:56 22.11.2018

В Раде появилось межфракционное депутатское объединение "Оппозиционная платформа – За життя"

1 мин читать
В Раде появилось межфракционное депутатское объединение "Оппозиционная платформа – За життя"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о создании в Верховной Раде межфракционного депутатского объединения "Оппозиционная платформа – За життя".

"Сопредседателями межфракционного объединения стали Юрий Бойко и Вадим Рабинович", - сказал спикер парламента на пленарном заседании в четверг.

Он подчеркнул, что это не депутатская группа, а межфракционное объединение.

Как сообщалось, фракция "Оппозиционный блок" на заседании 20 ноября приняла решение об исключении Юрия Бойко и Сергея Левочкина из фракции, по словам сопредседателя фракции Александра Вилкула, с формулировкой "за предательство интересов избирателей".

Теги: #за_життя #фракция #рада #оппозиционная_платформа
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Новинский возглавил фракцию "Оппозиционный блок" – спикер Рады

Бакулин, Дунаев и Иоффе покинули фракцию "Оппоблок" – спикер

В Раде инициировали введение уголовной ответственности за клевету

Порошенко ждет от Рады скорой поддержки в 1-м чтении поправок в Конституцию о закреплении курса на ЕС и НАТО

Рада отказалась запустить конституционный процесс переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

"Оппозиционная платформа - за життя" выступает за внеблоковость Украины

Рада отказалась лишить неприкосновенности нардепа Березкина

"Батькивщина" требует включить в повестку дня Рады постановление об отмене повышения цены на газ

Бойко сообщил о создании парламентской группы "Оппозиционная платформа – За життя"

В Раду вскоре будет внесен новый антирейдерский законопроект, разработанный по поручению президента

ПОСЛЕДНЕЕ

Саммит ЕС по Brexit может не состояться из-за остающихся спорных вопросов

Фракция БПП не обсуждала законопроект о введении уголовной ответственности за клевету в СМИ, это личная инициатива некоторых нардепов

Чалый заявил об очередных попытках информационных атак против него и посольства

Климкин: Искоренение антисемитизма в Украине является для нас делом чести

МИД Украины: договор от 2003 года не дает России права проводить дискриминационные проверки судов

Формат программы "Орбитал" по подготовке украинских военных британскими инструкторами будет расширен – Полторак

Генпрокуратура сообщила экс-чиновникам ГФС о подозрении в содействии незаконной торговли с/х продукцией

Фриз приветствует решение Гройсмана внести ее кандидатуру на должность министра по делам ветеранов

Климкин о постпреде Украины при ОБСЕ Прокопчуке: классно, что у нас на дипслужбе есть такие патриоты

"ДІЯ" Яроша создает новую политическую платформу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА