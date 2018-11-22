В Раде появилось межфракционное депутатское объединение "Оппозиционная платформа – За життя"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о создании в Верховной Раде межфракционного депутатского объединения "Оппозиционная платформа – За життя".

"Сопредседателями межфракционного объединения стали Юрий Бойко и Вадим Рабинович", - сказал спикер парламента на пленарном заседании в четверг.

Он подчеркнул, что это не депутатская группа, а межфракционное объединение.

Как сообщалось, фракция "Оппозиционный блок" на заседании 20 ноября приняла решение об исключении Юрия Бойко и Сергея Левочкина из фракции, по словам сопредседателя фракции Александра Вилкула, с формулировкой "за предательство интересов избирателей".