Новинский возглавил фракцию "Оппозиционный блок" – спикер Рады

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий на заседании в четверг официально объявил, что главой фракции "Оппозиционный блок" стал народный депутат Вадим Новинский.

Его заместителями избраны Александр Вилкул и Юрий Воропаев, добавил спикер парламента.

Кроме того, он объявил, что три народных депутата вышли из состава фракции "Оппозиционный блок".

"Заявляю о выходе из фракции "Оппозиционный блок" народных депутатов Евгения Бакулина, Сергея Дунаева и Юлия Иоффе", - сказал спикер парламента.