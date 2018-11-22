Политика

10:48 22.11.2018

Новинский возглавил фракцию "Оппозиционный блок" – спикер Рады

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Новинский возглавил фракцию "Оппозиционный блок" – спикер Рады

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий на заседании в четверг официально объявил, что главой фракции "Оппозиционный блок" стал народный депутат Вадим Новинский.

Его заместителями избраны Александр Вилкул и Юрий Воропаев, добавил спикер парламента.

Кроме того, он объявил, что три народных депутата вышли из состава фракции "Оппозиционный блок".

"Заявляю о выходе из фракции "Оппозиционный блок" народных депутатов Евгения Бакулина, Сергея Дунаева и Юлия Иоффе", - сказал спикер парламента.

Теги: #рада #оппоблок #новинский
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