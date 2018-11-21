Политика

21:38 21.11.2018

МИД Украины: договор от 2003 года не дает России права проводить дискриминационные проверки судов

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МИД Украины: договор от 2003 года не дает России права проводить дискриминационные проверки судов

В Министерстве иностранных дел Украины напомнили, что положения договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива не дает Москве право осуществлять дискриминационные проверки судов, следующих в украинские порты.

"Мы в очередной раз наблюдаем свободное чтение и трактовку со стороны России норм двусторонних и многосторонних соглашений. Ни одно из положений договора 2003 года не дает России право осуществлять дискриминационные и длительные проверки судов, следующих в украинские порты", - говорится в комментарии МИД Украины, распространенном пресс-службой ведомства в среду.

В МИД подчеркнули, что Россия не имеет права препятствовать свободе судоходства.

Украинские дипломаты также выразили благодарность партнерам Украины за четкую и последовательную позицию относительно осуждения нарушений международного права со стороны России в Азовском море и Керченском проливе.

"Украина и в дальнейшем будет оставаться верной Уставу ООН и нормам международного права и продолжит защищать свои права в арбитражном производстве о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе", - добавили в МИД.

Ранее в среду глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проверки со стороны России украинских судов в Азовском море вписываются в существующие договоренности между двумя странами и отвечают договору от 2003 года.

"С ситуацией, когда Евросоюз всполошился, я бы посоветовал, прежде чем делать какие-то заявления и под чем-то подписываться, надо почитать договор между Россией и Украиной от 2003 года, из которого будет кристально ясно, что действия по проверке тех или иных судов абсолютно вписываются в договоренности между Москвой и Киевом, которые определяют статус Азовского моря как внутренние воды двух государств", - сказал С.Лавров "на полях" заседания совместной коллегии МИД России и Беларуси.

Теги: #россия #суд #мид
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