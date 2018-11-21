Формат программы "Орбитал" по подготовке украинских военных британскими инструкторами будет расширен – Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон (Gavin Alexander Williamson) на встрече в Лондоне договорились о расширении формата учебно-тренировочной программы "Орбитал".

"Эта программа реализуется в Украине уже не первый год. Через нее прошло около 10 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины. Сейчас в Украине находятся около 100 инструкторов Великобритании. Во время нашей встречи мы приняли решение о расширении формата программы", - цитирует С.Полторака пресс-служба Минобороны.

По его словам, если раньше инструктора готовили специалистов для разведки и логистики, то теперь специалисты из Великобритании будут тренировать также военнослужащих Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, морскую пехоту, представителей Воздушных сил ВСУ.

Операция "Орбитал" (Operation Orbital) проводится с 2015 года в рамках сотрудничества между оборонными ведомствами Украины и Великобритании. Инструкторы из британской армии, большинство из которых имеет значительный опыт участия в боевых операциях в Ираке и Афганистане, обучают военнослужащих ВСУ действиям в обороне согласно современным требованиям стандартов НАТО.