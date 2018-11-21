Политика

17:51 21.11.2018

Генпрокуратура сообщила экс-чиновникам ГФС о подозрении в содействии незаконной торговли с/х продукцией

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Генпрокуратура сообщила экс-чиновникам ГФС о подозрении в содействии незаконной торговли с/х продукцией

Генеральная прокуратура сообщила экс-чиновникам Государственной фискальной службы (ГФС) о подозрении в участии в преступной организации, которая занимались экспортно-импортными операциями сельскохозяйственной продукции (орехов и бобовых).

Согласно сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, должностные лица ГФС и генуправления ведомства в Винницкой области в 2015-2017 гг. содействовали "ряду подконтрольных коммерческих структур", которые незаконно покупали орехи и бобовые, не уплачивали налоги, а потом экспортировали "подконтрольным нерезидентам по заниженной стоимости".

По информации прокуратуры, документально подтвержден материальный ущерб государству в результате неуплаты налогов и пени в сумме более 305 млн грн.

По результатам расследования генпрокуратура сообщила о подозрении начальнику ГУ ГФС в Винницкой области и его первому заместителю, а также директору ряда подконтрольных коммерческих структур.

"Также сообщается о подозрении … еще одному из организаторов преступной организации, который 17 августа 2018 года объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении прокуратуры.

По информации ведомства, директору компаний избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 40 млн грн залога, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей начальнику ГУ ГФС в Винницкой области и его первому заместителю.

Как отметили в Генпрокуратуре, досудебное расследование в уголовном производстве ведется по фактам совершения ряда тяжких и особо тяжких уголовных преступлений, в частности, злоупотребление властью, уклонение от уплаты налогов, неправомерная выгода служебного лица, отмывание доходов, полученных преступным путем, фиктивное предпринимательство.

Как сообщалось, в июле 2018 года произошли обыски в квартире начальника Главного управления ГФС в Винницкой области Руслана Осмоловского и водителей и. о. главы ведомства Мирослава Продана (на данный момент – бывшего). ГФС связывала обыски "с давлением на руководителя службы и попыткой запугать сотрудников из-за анонсированного правительством усиления борьбы с контрабандой".

19 ноября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что допускает новое подозрение М.Продану и другим высокопоставленным чиновникам. Прокуратура подозревала бывшего и.о. главы ГФС в приобретении за время работы на должности с июля 2016 по июнь 2018 года в собственность денежных средств в сумме более 89 млн грн, за которые для его личного пользования приобретен ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств.

Теги: #гпу #гфс
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