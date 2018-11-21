Фриз приветствует решение Гройсмана внести ее кандидатуру на должность министра по делам ветеранов

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз, которую премьер-министр предложил назначить министром по делам ветеранов, приветствует такое решение.

"Приветствую решение премьера относительно внесения кандидатуры на должность министра Украины по делам ветеранов. Теперь мяч на поле парламента. Теперь Верховная Рада должна проявить наличие политической воли касательно начала институализации Министерства по делам ветеранов", - написала она на своей странице в соцсети Facebook в среду.

И.Фриз отметила, что создание министерства является принципиально важным ввиду того, что ветеранскими вопросами необходимо заниматься комплексно.

Она добавила, что с июня, когда началось обсуждение инициативы по созданию министерства, комментировала этот вопрос, а также принципы деятельности будущего ведомства.

Нардеп подчеркнула, что состоялся ряд встреч с ветеранскими, общественными организациями.

"Презентовано видение проекта министерства, которое разработано комитетом Верховной Рады по делам ветераном и проектным офисом реформ. Даже наработаны первые шаги по его запуску по четкому календарному плану", - рассказала И.Фриз.

"Именно потому до непосредственного принятия решения в парламенте я воздержусь от дальнейших комментариев", - добавила она.

Как сообщалось, 21 ноября, пресс-служба Кабинета министров сообщила, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает Верховной Раде утвердить Оксану Маркарову в должности министра финансов Украины и назначить депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" И.Фриз на должность министра Украины по делам ветеранов.