Политика

17:05 21.11.2018

Климкин о постпреде Украины при ОБСЕ Прокопчуке: классно, что у нас на дипслужбе есть такие патриоты

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Климкин о постпреде Украины при ОБСЕ Прокопчуке: классно, что у нас на дипслужбе есть такие патриоты

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказался в поддержку постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука, который является братом генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука.

"Классно, что у нас на дипломатической службе есть такие патриоты как Игорь Прокопчук. Я никогда не понимал упреков на предмет того, что родственные связи являются каким-то образом мерилом порядочности. Важна личная позиция и вклад, преданность Украине и патриотизм. Игорь именно такой, вы это поймете", - написал П.Климкин на своей странице в соцсети Facebook в среду.

"К сожалению, вокруг слишком много равнодушных и коррупционеров с идеальной родословной. Ничего, обязательно прорвемся", - добавил он.

В понедельник, 19 ноября, издание "ZN.UA" со ссылкой на собственные источники сообщило, что И.Прокопчук, уже более 8 лет возглавляющий постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене, является младшим братом генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука, против назначения которого на должность главы Интерпола выступает Украина.

"Информация о родственных связях Игоря Прокопчука и Александра Прокопчука в настоящее время проверяется… Многие коллеги отмечают заметное внешнее сходство Игоря и Александра Прокопчуков. Оба Прокопчука окончили Киевский государственный университет им.Т.Шевченко. В биографии Игоря Прокопчука, размещенной на сайте диппредставительства, указано, что родился он в Житомирской области. Википедия родиной Александра Прокопчука называет Украину, а местом начала карьеры – Житомирский обком комсомола", - пишет издание.

При этом отмечается, что коллеги И.Прокопчука не замечали за ним пророссийских взглядов, при том, что тот не склонен публично обсуждать свои политические убеждения, и утверждают, что он добросовестно отстаивает интересы Украины в ОБСЕ. Однако у них вызывало удивление то, что дети И.Прокопчука еще недавно посещали школу при посольстве РФ.

Как сообщалось, А.Прокопчук занимал пост начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ с 14 июня 2011 года. Начиная с 10 ноября 2016 года по настоящий момент он является вице-президентом Интерпола. Голосование по выборам президента Интерпола состоится в Дубае в среду.

Теги: #прокопчук #патриот #обсе #климкин
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