Политика

16:55 21.11.2018

В ЕС недовольны решением Венгрии предоставить убежище экс-премьеру Македонии

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В ЕС недовольны решением Венгрии предоставить убежище экс-премьеру Македонии

Член Европейской комиссии по вопросам расширения Йоханнес Хан заявил, что власти Венгрии нарушают принцип права, предоставляя политическое убежище бывшему премьер-министру Македонии Николе Груевскому.

"Принцип права остается фундаментальным как для стран-членов ЕС, так и для кандидатов на вступление в Евросоюз. Это очень важно для доверия к ЕС. Удивительно, что Венгрия поддерживает вступление в ЕС (Македонии - ИФ), но не считает страну безопасной", - написал Й.Хан на своей странице в Twitter в среду.

Ранее Венгрия предоставила политическое убежище экс-премьеру Македонии Н.Груевскому, который был осужден на родине за коррупцию. В свою очередь, бывший глава македонского правительства заявляет, что стал жертвой политических преследований.

В мае 2018 года суд Македонии приговорил Н.Груевского к двум годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением при покупке автомобиля стоимостью более 500 тыс. евро.

Н.Груевский занимал пост премьер-министра Бывшей югославской республики Македония с августа 2006 года по январь 2016 года, до того, как стал премьером, возглавлял македонский Минфин.

Теги: #ес #македония #хан #венгрия
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