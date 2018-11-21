В ЕС недовольны решением Венгрии предоставить убежище экс-премьеру Македонии

Член Европейской комиссии по вопросам расширения Йоханнес Хан заявил, что власти Венгрии нарушают принцип права, предоставляя политическое убежище бывшему премьер-министру Македонии Николе Груевскому.

"Принцип права остается фундаментальным как для стран-членов ЕС, так и для кандидатов на вступление в Евросоюз. Это очень важно для доверия к ЕС. Удивительно, что Венгрия поддерживает вступление в ЕС (Македонии - ИФ), но не считает страну безопасной", - написал Й.Хан на своей странице в Twitter в среду.

Ранее Венгрия предоставила политическое убежище экс-премьеру Македонии Н.Груевскому, который был осужден на родине за коррупцию. В свою очередь, бывший глава македонского правительства заявляет, что стал жертвой политических преследований.

В мае 2018 года суд Македонии приговорил Н.Груевского к двум годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением при покупке автомобиля стоимостью более 500 тыс. евро.

Н.Груевский занимал пост премьер-министра Бывшей югославской республики Македония с августа 2006 года по январь 2016 года, до того, как стал премьером, возглавлял македонский Минфин.