Министры обороны Украины и Великобритании договорились углубить сотрудничество по противодействию агрессии со стороны РФ

Министр обороны Украины Степан Полторак и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон (Gavin Alexander Williamson) по итогам встречи в Лондоне в среду приняли совместное заявление, в частности, стороны договорились углубить сотрудничество по противодействию агрессии со стороны Российской Федерации.

"Стороны … подчеркнули, что агрессия против Украины со стороны Российской Федерации является непосредственной угрозой евроатлантической безопасности и вызовом существующей системе международных отношений; (…) договорились углубить сотрудничество по противодействию агрессии со стороны Российской Федерации, ее преступной деятельности и подрывным действиям против основанной на международном праве системы безопасности на территории Украины, в Великобритании и других странах", - говорится в заявлении, размещенном на сайте Минобороны Украины.

Главы ведомств также осудили наращивание военного присутствия РФ вокруг границ Украины, на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и в Автономной Республике Крым, а также дестабилизирующие действия России в Черноморско-Азовском регионе.

Министерство обороны Великобритании заверило в своей полной и безоговорочной поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины; а также заявило о продолжении всесторонней поддержки евроатлантических стремлений Украины, в первую очередь процесса наращивания возможностей Вооруженных сил Украины путем внедрения оборонной реформы Украины в соответствии со Стратегическим оборонным бюллетенем.

В свою очередь, Минобороны Украины подтвердило решимость продолжить реформирование сектора обороны в соответствии с принципами и подходами, принятыми в НАТО.

Кроме того, стороны согласились поддерживать постоянный диалог между оборонными ведомствами, углублять сотрудничество в вопросах киберзащиты, противодействия гибридным угрозам и в военной разведке. Также достигнуто согласие в вопросе увеличения консультативно-совещательной помощи Украине со стороны Великобритании; в усилении военно-дипломатического представительства Великобритании в Украине.

"Стороны согласились углубить сотрудничество по приоритетным направлениям: подготовка войск (сил) на оперативном уровне путем увеличенного присутствия Великобритании в рамках операции "Орбитал"; развитие перспективных возможностей Вооруженных сил Украины, в частности Военно-Морских сил и Воздушных сил…; поддержка изменений качества и содержания военного образования в Украине с привлечением консультативно-совещательной помощи со стороны британских экспертов; углубление военно-технического сотрудничества, налаживание тесного сотрудничества между оборонно-промышленными комплексами двух стран; содействие развитию оборонной инфраструктуры", - сказано в заявлении.

С.Полторак и Г.Уильямсон договорились продолжить диалог в 2019 году.