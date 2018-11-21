Посол Швеции советует украинским компаниям на европейском рынке уделять больше внимания окружающей среде и правам человека

Украинские компании, работающие на европейском рынке, смогут достичь больших высот, если будут уделять больше внимания вопросам окружающей среды и правам человека, уверен посол Швеции в Украине Мартин Хагстрём.

"Для большинства компаний из Швеции и ЕС важно сотрудничать с партнерами, которые уважают права человека, которые следят за окружающей средой. Это то, что вы должны учитывать и тогда вы сможете достичь больших высот в сотрудничестве с партнёрами и экспорте, потому как для многих компаний очень важны их потребители", - сказал М.Хагстрём на конференции "Женщины в бизнесе. Предпринимательство для устойчивого будущего" в среду в Киеве.

Он также отметил, что недостаточное количество женщин вовлечены в бизнес.

"Сейчас в мире растёт понимание того, что очень важно привлекать всё население, а не только его половину к бизнесу", - рассказал посол.