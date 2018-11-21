Украина поддержала предложение включить химикаты класса "новичок" в список контролируемых

Украина поддержала предложение США, Канады и Нидерландов включить химикаты класса "новичок" в список контролируемых химикатов, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Делегация Украины осудила агрессивные действия России по использованию химического оружия на территории Великобритании и прикрытия тех, кто применял химическое оружие в Сирии... Также была выражена солидарность с предложением США, Канады и Нидерландов включить химикаты класса "новичок" в список контролируемых химикатов", - написал он в среду на своей странице в Фейсбуке по итогам Четвертой обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрете химического оружия.

Кроме того, Украина осудила агрессивные действия РФ в сфере нераспространения химического оружия.

Замминистра уточнил, что украинская делегация поддержала решение 23-й сессии Конференции по механизму установления виновных за химические атаки.

"Обратились к международному сообществу с призывом продолжить давление на Россию, чтобы она прекратила угрожать мировой безопасности и нарушать международное право путем агрессии против соседних государств, в частности против Украины", - добавил он.