Политика

14:08 21.11.2018

Нардепы открыли путь для подписания закона об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на еврономерах

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Нардепы открыли путь для подписания закона об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на еврономерах

Верховная Рада дала возможность спикеру парламента подписать закон об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", парламентарии не поддержали два проекта постановления, которыми предлагалось отменить результаты голосования за законопроект (№8488) о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины в целом.

Таким образом, теперь спикер парламента Андрей Парубий может подписать закон с налоговыми изменениями.

Ранее в среду народные депутаты разблокировали процесс подписания закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, который снизит акциз на легковые автомобили - парламентарии не поддержали два проекта постановления, которыми предлагалось отменить результаты голосования за закон.

8 ноября Верховная Рада поддержала законопроект №8487 о снижении акцизного налога с автомобилей во втором чтении с технико-юридическими поправками.

"Поскольку большинство машин оформлено на нерезидентов, очевидно, что снова этих "верблюдов" привезти в Украину невозможно. Поэтому мы предложили компромиссное решение об освобождении от ответственности за нарушение налоговых норм и таможенных правил в отношении соблюдения сроков и условий таможенных режимов временного везения или транзита для лиц, выполнивших условия временного порядка таможенного оформления таких автомобилей", – сказала глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, представляя проект закона в парламенте.

При этом предлагается уплатить за третье лицо штраф 8,5 тыс. грн, уточнила она.

Согласно технико-юридической поправке, внесенной в законопроект, понижающий коэффициент при растамаживании автомобиля в 50% будет применен 90 календарных дней.

"На все 90 календарных дней – 50%, без применения частички 0,75", – уточнила Н.Южанина.

Законопроект №8487, в частности, предполагает базовые ставки акцизного налога на уровне EUR50 для авто на бензиновых двигателях с объемом до 3 тыс. см куб., для автомобилей с большим объемом двигателя - EUR100. Для автомобилей на дизельных двигателей до 3,5 тыс. куб. см - EUR75 и EUR150 - для авто на более мощных двигателях. При этом размер акциза будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

Кроме того, 8 ноября Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №8488 об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах, с технико-юридическими поправками.

Законопроект, в частности, предусматривает изменения в Кодекс об административных правонарушениях об установлении админответственности за вождение транспортным средством, за которым числятся нарушения сроков его временного ввоза или перемещения в режиме транзита, а также которое было использовано для предпринимательской деятельности.

Документ также содержит изменения в закон о Нацполиции, которые содержат нормы об остановке автомобиля с иностранными номерами.

В Украине проходят акции владельцев автомобилей с европейской регистрацией с требованием отмены законопроектов №8487 и №8488.

Теги: #еврономера #изменения #нардепы
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