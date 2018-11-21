В МИД Украины приветствуют избрание главы Интерпола представителя Южной Кореи

Министерство иностранных дел Украины приветствует избрание на пост главы ICPO (International Criminal Police Organization, InterPol) исполняющего обязанности главы организации, представителя Южной Кореи Ким Чон Яна (Kim Jong Yang).

"Мы приветствуем избрание представителя Республики Корея Ким Чон Яна на должность главы Интерпола. Всячески будем поддерживать его усилия по укреплению эффективности и авторитета этого важного механизма глобального правоохранительного сотрудничества", - говорится в комментарии пресс-службы украинского внешнеполитического ведомства, обнародованном в среду.

В МИД отметили, что с момента, когда РФ сделала попытку получить контроль над Интерполом, выдвинув своего кандидата на должность главы этой организации, украинские дипломаты и национальная полиция провели активную кампанию со странами-партнерами.

"Ее целью было недопущение реализации замыслов РФ по использованию этой авторитетной международной организации для еще более масштабного вмешательства, саботажа, подрыва усилий международного содружества относительно достижения Интерполом уставных целей, а также для выполнения планов российских спецслужб на территории иностранных стран", - говорится в комментарии.

"Эта ситуация еще раз подчеркнула важность усиления взаимодействия демократических стран мира на всех многосторонних площадках для недопущения использования международных организаций для осуществления Москвой своих недобропорядочных и агрессивных планов", - добавили в МИД Украины.

Глава ведомства Павел Климкин поблагодарил коллег из Министерства внутренних дел в связи с избранием нового главы Интерпола. "Ну что же, выборы по Интерполу отработали. Интерпол в корейских руках, при чем - в южнокорейских. Очень благодарю коллег из МВД, которые работали на сессии в Дубаи. Все молодцы!", - написал министр в своем микроблоге в соцсети Twitter.

"Больше на это не отвлекаемся и работаем дальше", - добавил П.Климкин.

Как сообщалось, в ходе голосования за кандидатуру на должность главы Интерпола в среду утром в поддержку представителя Южной Кореи был отдан 101 голос, а за его соперника, представителя РФ, вице-президента Интерпола Александра Прокопчука – 61.

Перед голосованием на 87-й сессии Генассамблеи Интерпола МВД Украины выступило с заявлением, в котором заявила о недопустимости представительства РФ в руководстве Интерполом в связи с причастностью этого государства к ряду преступлений по всему миру в последние годы. В ведомстве подчеркнули, что РФ "злоупотребляет системой Интерпола" и обратились с просьбой к другим странам "не делать авторитетную и уважаемую профессиональную организацию… заложником агрессивной и преступной России".