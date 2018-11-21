НАПК уличило нардепа Голубова в возможном незаконном обогащении, он поясняет свои доходы операциями с криптовалютой

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по результатам полной проверки декларации народного депутата Дмитрия Голубова (фракция "Блок Петра Порошенко") обнаружило признаки уголовного преступления - незаконного обогащения.

Как сообщается на сайте НАПК в среду, Д.Голубов в декларации за 2016 год задекларировал собственные денежные активы и активы жены на общую сумму в гривневом эквиваленте более 14 млн грн, законность происхождения которых не подтверждена доказательствами. Депутат объяснил наличие средств осуществлением различных операций с криптовалютой "биткоин", однако никаких документов, подтверждающих соответствующие факты, не предоставил.

Кроме того, депутат Селидовского городского совета Донецкой области Артур Мирумян в декларации за 2017 год не указал долю нежилого помещения встроенно-пристроенного общественно-культурного центра, автомобиль жены, а также недостоверно задекларировал полученный из различных источников доход. Всего установлено внесение депутатом недостоверных сведений на сумму более 2,24 млн грн.

Обоснованные выводы относительно народного и местного депутатов направлены в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

НАПК также выяснило, что главный врач коммунального учреждения "Вышгородская районная центральная больница" Иван Клюзко в декларации за 2016 год не указал принадлежащие ему два земельных участка, садовый дом, водное транспортное средство, собственную зарплату. Кроме того, чиновник не указал жену как члена своей семьи и соответственно ее активы: три земельных участка, две квартиры, автомобиль, полученный в отчетном году доход. Всего установлено указание недостоверных сведений на сумму более 1,8 млн грн. Соответствующий вывод направлен в Национальную полицию.

Всего с начала 2018 года Нацагентство направило в правоохранительные органы 79 обоснованных выводов относительно декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов и признаков незаконного обогащения.