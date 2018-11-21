Берлин продолжит бороться за мир и территориальную целостность Украины

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия продолжит помогать Украине в реализации реформ.

"Мы будем и дальше решительно выступать за мир и территориальную целостность Украины. И мы будем и дальше поддерживать украинское правительство в реализации реформ для улучшения жизни людей", - заявил Х.Маас в среду. Текст его заявления в связи с 5-й годовщиной "Майдана" распространила пресс-служба министерства.

По словам министра, за последние пять лет более ста человек погибли в Украине в протестах, более тысячи граждан стали жертвами конфликта на востоке страны.