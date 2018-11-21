Политика

11:22 21.11.2018

Берлин продолжит бороться за мир и территориальную целостность Украины

1 мин читать
Берлин продолжит бороться за мир и территориальную целостность Украины

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия продолжит помогать Украине в реализации реформ.

"Мы будем и дальше решительно выступать за мир и территориальную целостность Украины. И мы будем и дальше поддерживать украинское правительство в реализации реформ для улучшения жизни людей", - заявил Х.Маас в среду. Текст его заявления в связи с 5-й годовщиной "Майдана" распространила пресс-служба министерства.

По словам министра, за последние пять лет более ста человек погибли в Украине в протестах, более тысячи граждан стали жертвами конфликта на востоке страны.

Теги: #берлин #украина #фрг #мид
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Великобритания призывает Россию обеспечить свободу судоходства в Азовском море

Пранкеры пытаются дискредитировать Украину в США

С начала российско-украинского конфликта не было прецедента, который мог скомпрометировать постпреда Украины при ОБСЕ Прокопчука

Кононенко: из госбюджета-2019 необходимо выделить еще 200 млн грн на строительство Днепровского аэропорта

Порошенко: Никогда ранее отношения Украины и США не были столь крепкими, плодотворными и многообещающими

США подтвердили Украине готовность сохранять антироссийские санкции и приветствовали стремление Киева вступить в НАТО

Климкин: в Киеве в 2019 году пройдет комиссия стратегического партнерства Украина-США

В заявлении комиссии Украина-США речь будет идти о взаимодействии в секторе безопасности и совместных шагах по противодействию агрессии РФ – Климкин

"Народный фронт" в январе решит, участвовать ли в президентских выборах; выдвинуть может только члена партии

Герасимов: Ответственность за некомпетентного мэра Смелы Тимошенко должна взять на себя

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада открыла путь для подписания закона о снижении акцизного налога с автомобилей на еврономерах

НАПК уличило нардепа Голубова в возможном незаконном обогащении, он поясняет свои доходы операциями с криптовалютой

Тимошенко: Майдан - это прививка от диктатуры

За освобождения удерживаемого в РФ Сущенко ежедневно борются украинские и международные юристы и дипломаты – Порошенко

Гриценко подал в суд на БПП и нардепа Бригинца за распространение информации о причастности к хищениям и развале армии

Польша отказалась подписывать миграционный пакт ООН

Порошенко ждет от Рады скорой поддержки в 1-м чтении поправок в Конституцию о закреплении курса на ЕС и НАТО

Рада отказалась запустить конституционный процесс переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

Кива: Украине необходимо выйти из Интерпола, если его возглавит РФ

Фракция "Оппоблок" пока не намерена исключать из своих рядов нардепов вслед за Бойко и Левочкиным

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА