Политика

11:12 21.11.2018

Тимошенко: Майдан - это прививка от диктатуры

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Тимошенко: Майдан - это прививка от диктатуры

Украина дважды за 10 лет получила прививку от диктатуры, беззакония и безответственности политиков, заявляет глава Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Майдан - это не ландшафт, это духовный центр, точка концентрации справедливости и правды. В монархиях на площадях приносят присягу самодержцу, в Украине на площадях рубили головы гетманам-неудачникам. Иногда - буквально, иногда - политически. На Майдане родилась новая украинская нация", - написала Ю.Тимошенко, поздравляя соотечественников с Днем достоинства и свободы на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Майдан показал, что рядовые граждане могут быть выше "так называемой элиты", убеждена политик.

"Революция достоинства навеки вписана в летопись страны. Вечная слава всем, кто отдал свою жизнь за свободу Украины, за право нации быть свободной, гордой, независимой", - резюмировала Ю.Тимошенко.

Теги: #майдан #тимошенко_фб #диктатура
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