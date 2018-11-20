За освобождения удерживаемого в РФ Сущенко ежедневно борются украинские и международные юристы и дипломаты – Порошенко

Украинские и международные организации ежедневно прилагают максимум усилия для освобождения незаконно осуждённого в Российской Федерации украинского журналиста Романа Сущенко, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Помните, что украинские юристы-международники, правозащитные организации, дипломаты... ежедневно прилагают усилия, чтобы освободить Романа Сущенко", - сказал П.Порошенко на торжествах в честь столетия информационного агентства "Укринформ" во вторник в Киеве.

Президент передал жене Р.Сущенко орден за мужество III степени, присужденный его мужу.

Как сообщалось, Р.Сущенко был признан Мосгорсудом виновным в шпионаже (ст. 276 Уголовного кодекса РФ) и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Слушания по делу, как в суде первой инстанции, так и апелляционной, проходили в закрытом режиме, поскольку материалы расследования имеют гриф "совершенно секретно".

Свою вину Р.Сущенко категорически не признает. Как заявлял его защитник Марк Фейгин, его доверитель работал собственным корреспондентом агентства "Укринформ" в Париже, а в РФ приехал с частным визитом, чтобы встретиться с родственниками.

12 сентября 2018 года Верховный суд РФ подтвердил приговор Р.Сущенко и оставил все апелляционные жалобы без удовлетворения.