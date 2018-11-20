Польша отказалась подписывать миграционный пакт ООН

Правительство Польши объявило о том, что не будет присоединяться ко Всемирному миграционному пакту под эгидой ООН, передают во вторник западные СМИ.

В заявлении польского правительства отмечается, что "миграционное соглашение не гарантирует безопасности для Польши и может стать фактором увеличения масштабов нелегальной иммиграции".

Изначально в разработке текста миграционного пакта принимали все страны-члены ООН, кроме США. Однако позднее от подписания документа отказались Чехия, Австрия, Венгрия и Израиль.

По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, в документе не обозначены различия между видами миграции.

"Долгосрочная позиция Чешской Республики заключается в том, что мы разделяем легальную и нелегальную миграцию. И, разумеется, наша цель - предпринимать все возможные шаги для предотвращения незаконной миграции и пресечения ее поддержки", - сказал чешский премьер.

В свою очередь, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху ранее во вторник заявил, что "Израиль не будет присоединяться и подписывать Всемирный пакт о миграции" и "страна привержена защите границ от нелегальных иммигрантов".

Споры по поводу необходимости присоединения к пакту ООН ведутся и в ФРГ: против документа активно выступает правопопулистская партия "Альтернатива для Германии". Кроме того, против подписания пакта выступил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

В Австрии и Венгрии также считают, что принятие пакта ООН приведет к еще большему наплыву иммигрантов в европейские страны.

Так называемый Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции был разработан под эгидой ООН в июле 2018 года. Документ носит рекомендательный характер и юридически необязателен.

В пакте предполагается прописать "безопасные, упорядоченные и основанные на правилах" стандарты миграции. В основе переговоров по документу лежит постановление Генассамблеи ООН от сентября 2016 года. Тогда было проведено голосование в поддержку планов ООН, направленных на усиление защиты беженцев и иммигрантов, а также на расширение поддержки тех стран, которые принимают большинство беженцев.

Тем не менее, сообщают западные СМИ, участники пакта при подписании документа все же столкнутся с так называемыми "мягкими последствиями".

По мнению специалистов в области права, правозащитные организации, правительства и сами иммигранты будут часто ссылаться на миграционный пакт ООН в политических дискуссиях и в СМИ. Таким образом, документ будут использовать как веский аргумент в вопросах, касающихся миграции, несмотря на его юридически необязательный характер.

Ожидается, что пакт должен быть окончательно одобрен на конференции в Марокко 11-12 декабря.