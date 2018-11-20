Политика

18:23 20.11.2018

Порошенко ждет от Рады скорой поддержки в 1-м чтении поправок в Конституцию о закреплении курса на ЕС и НАТО

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Порошенко ждет от Рады скорой поддержки в 1-м чтении поправок в Конституцию о закреплении курса на ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко ожидает поддержки в скором времени парламентом законопроекта с поправками в Конституцию, которые закрепляют евроатлантический курс Украины.

"Я надеюсь, что в ближайшее время парламент проголосует изменения в Конституцию по ЕС и НАТО, чтобы продемонстрировать безоткатность", - сказал он в ходе встречи с представителями Европейской бизнес ассоциации во вторник.

Президент также ожидает утверждения Верховной Радой законопроекта о государственном бюджете на 2019 год, подчеркнув при этом, что это позволит Украине получить транш Международного валютного фонда, макрофинансовую помощь ЕС, а также кредит Всемирного банка.

Теги: #курс #порошенко #рада #конституция
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