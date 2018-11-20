Рада отказалась запустить конституционный процесс переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

Народные депутаты отказались направить в Конституционный суд Украины для получения заключения законопроект (№8329) о внесении изменений в ст. 133 Конституции Украины о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", решение о направлении документа в КС поддержали лишь 206 народных депутатов при 226 минимально необходимых голосах.

Таким образом, парламент отказался запустить конституционный процесс переименования области.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий несколько раз ставил на голосование вопрос о возвращении к рассмотрению соответствующего постановления о направлении в КС законопроекта. Однако нардепы не поддержали это предложение.

В сессионном зале часть парламентариев скандировала "БПП!", таким образом призывая фракцию "Блок Петра Порошенко" поддержать постановление.

"Решение о внесении изменений в Конституцию не принято", - резюмировал А.Парубий.

Он высказал надежду на то, что в ближайшее время будет внесен новый проект постановления.

"Мы найдем способ, чтобы оно было внесено как можно скорее и мы смогли переименовать (Днепропетровскую область в Сичеславскую – ИФ)", - заверил спикер парламента.

Согласно процедуре, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины может быть рассмотрен Верховной Радой только при наличии заключения Конституционного суда относительно соответствия инициативы требованиям ст. 157 и 158 Основного закона.

После получения заключений КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, парламент может голосовать за него для принятия в целом. Для этого требуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.