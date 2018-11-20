Политика

18:19 20.11.2018

Кива: Украине необходимо выйти из Интерпола, если его возглавит РФ

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Кива: Украине необходимо выйти из Интерпола, если его возглавит РФ

Украине нужно будет выйти из Интерпола в случае, если его возглавит российский генерал-майор Александр Прокопчук, поскольку это угрожает безопасности государства, считает глава Социалистической партии Украины Илья Кива.

"Украина будет обязана выйти из Интерпола, если его возглавит РФ. Это противоречит интересам Украинского государства. Они (РФ – ред.) таким образом укрепляют свои позиции. Но это наш противник, и потому мы в свою очередь тоже укрепляться", – заявил он в эфире телеканала "Эспрессо", сообщает пресс-служба СПУ во вторник.

Кроме того, по словам политика, ряд европейских стран тоже выйдут из этой организации, в частности о таком решении заявила Литва.

При этом И.Кива отметил, что Украина должна выстроить единую государственную политику и навести порядок внутри страны.

"Такое заявление говорит о том, что мы научились говорить "нет" и не пытаться угодить всем. Украина начала отстаивать свои права и позиции, однако стране не хватает порядка и действующего закон, железной руки. Нам необходимо выработать политику в интересах страны", – сказал глава СПУ.

Как сообщалось, голосование по выборам президента Интерпола состоится в Дубае в среду, 21 ноября. На должность президента выдвинута кандидатура россиянина А.Прокопчука.

В то же время, ряд стран выступили против его кандидатуры и пригрозили выходом из организации в случае назначения А.Прокопчука.

Теги: #кива #интерпол
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