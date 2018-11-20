"Нацкорпус" заявляет, что не поддерживает выдвижение Кошулинского кандидатом в президенты от националистических сил

Партия "Национальный корпус" заявляет, что не поддерживает решение представителей отдельных националистических организаций о выдвижении представителя партии ВО "Свобода" Руслана Кошулинского единым кандидатом в президенты от националистического лагеря.

"Решение о поддержке Кошулинского "националистическим движением" было принято кулуарно, без широкого обсуждения и вопреки манифесту националистических сил", - сказано в заявлении "Национального корпуса", обнародованного на странице в соцсети Фейсбук во вторник.

В партии отмечают, что "люди, которые поставили свои подписи под этим документом, не имеют реального авторитета среди миллионов украинских националистов".

"Сегодня Украине нужны новые лидеры, нужен живой и современный национализм, главная цель которого – защита своей страны и каждого украинского. Примером такого лидера, настоящего защитника своей страны, является глава "Национального корпуса" Андрей Билецкий", - сказано в заявлении.

В "Нацкорпусе" напоминают, что с началось так называемой "русской весны" А.Билецкий защитил г.Харьков, под его руководством был освобожден г.Мариуполь (Донецкая обл.), а в последствии основал партию "Национальный корпус".

"Именно Андрей Билецкий может дать новое, современное дыхание национализму, объединить настоящие патриотические силы для защиты людей от внешних и внутренних врагов, прекратить войну и восстановить справедливость в экономической и социальной сфере", - подчеркивается в заявлении партии.

Как сообщалось, 19 ноября 2018 года пресс-служба партии "Свобода" сообщила, что ряд националистических сил заявили о поддержке "свободовца" Руслана Кошулинского как кандидата в президенты Украины на выборах 2019 года.

По информации "Свободы", соответствующее заявление подписали партия ВО "Свобода" (лидер - Олег Тягнибок), партия "Правый сектор" (председатель партии - Андрей Тарасенко), Организация украинских националистов (председатель - Богдан Червак), Конгресс украинских националистов (председатель - Степан Брацюнь) и "С14" (лидер движения - Евгений Карась).