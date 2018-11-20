Политологи прогнозируют две большие колонны оппозиционных сил юго-востока Украины на предстоящих выборах

После исключения из парламентской фракции "Оппозиционный блок" народных депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина стоит ожидать участия в предстоящих парламентских выборах двух больших колонн оппозиционных сил юго-востока Украины, которые затем могут объединяться в Верховной Раде нового созыва, считают политологи.

Так, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает закономерным исключение Ю.Бойко и С.Левочкина из парламентской фракции "Оппозиционный блок".

"Это логичный шаг. Я бы сказал так: это начало или решающая фаза официального оформления политического развода между группой Ахметова (бизнесмена Рината Ахметова – ИФ) и группой Левочкина-Фирташа (бизнесмена Дмитрия Фирташа – ИФ). Это также подтверждает, кто контролирует "Оппозиционный блок"", - сказал В.Фесенко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По его мнению, такое решение свидетельствует о том, что "контроль над брендом "Оппозиционного блока" – и партийный, и фракционный – находится в руках группы Р.Ахметова.

Политолог отметил, что в этом политическом браке, заключенном в 2014 году, "любви не было, а был только расчет", и этот политический союз уже два-три раза был на грани распада.

"А то, что Левочкин и Бойко ушли на сторону, публично изменили своему партнеру по браку, это стало формальным поводом для разрыва этого брака. Исключение Левочкина и Бойко – это как раз проявление такого официального политического разрыва", - отметил В.Фесенко.

В свою очередь директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" высказал мнение, что причиной исключения Ю.Бойко и С.Левочкина из фракции стало создание "Оппозиционной платформы – За життя" и выдвижение Ю.Бойко кандидатом в президенты на предстоящих выборах, что не было согласовано с другими участниками и влиятельными игроками "Оппозиционного блока".

"И главное – что не было решения "Оппозиционного блока", поскольку для подобного рода заявлений необходим мандат как минимум фракции парламента, как максимум – решение съезда "Оппозиционного блока". Ничего этого не было сделано, поэтому эта самостоятельность Бойко, Левочкина и других участников этого сегмента "Оппозиционного блока" была наказана таким исключением", - отметил В.Карасев.

При этом политолог полагает, что ситуация для Ю.Бойко не драматична и не критична, "поскольку за этим кроется и более тонкая стратегия оппозиционных сил востока-юга Украины на президентские и, прежде всего, парламентские выборы.

"Очевидно, расчет следующий: чтобы создать еще одну группу оппозиционных сил востока-юга Украины, которые будут опираться на союз Медведчука-Рабиновича (лидера общественного движения "Украинский выбор – Право народа", члена партии "За життя" Виктора Медведчука и лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича - ИФ) с одной стороны, а с другой стороны – Левочкина и Бойко", - считает В.Карасев.

С другой стороны, по словам политолога, Ю.Бойко и С.Левочкин вряд ли могли рассчитывать на серьезные успехи в самостоятельном походе на парламентские и президентские выборы вне союза с Ахметовской частью "Оппозиционного блока" с одной стороны и вне партии "За життя" – с другой.

"Очевидно, решение будет следующее: "За життя" и группа Бойко-Левочкина объединяются и будут участвовать в президентских выборах, а затем – и в парламентских выборах как одна оппозиционная колонна востока-юга Украины. Другая, Ахметовская часть, с Новинским (народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский - ИФ), Вилкулом (сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" Александр Вилкул - ИФ,) – будут выставлять своего кандидата на президентские выборы, либо уже точно будут самостоятельно принимать участие в парламентских выборах, и таким образом две большие колонны оппозиционных сил востока и юга Украины могут объединяться уже в будущем парламенте в какую-то большую оппозиционную коалицию", - допустил политолог.