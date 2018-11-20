Политика

13:12 20.11.2018

Порошенко назначил главой Черкасской обладминистрации председателя облсовета Александра Вельбивца

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Порошенко назначил главой Черкасской обладминистрации председателя облсовета Александра Вельбивца

 Президент Украины Петр Порошенко назначил главой Черкасской областной государственной администрации Александра Вельбивца, председателя Черкасского областного совета.

Об этом глава государства заявил на встрече с активом Черкасской области во вторник.

А.Вельбивец (21 апреля 1976 г.р) был избран в Черкасский облсовет по многомандатному избирательному округу от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Возглавлял Лисянскую райгосадминистрацию.

Теги: #черкасская_область #порошенко #кадры #облсовет
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