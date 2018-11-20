В Кремле заявили об отсутствии де-юре в РФ частных военных компаний

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к Минобороны РФ вопрос, связанный с обращением некоторых ветеранских организаций в Международный уголовный суд по вопросу деятельности частных военных компаний (ЧВК).

"Наверное, все-таки этот вопрос больше относится к компетенции Минобороны, потому что, согласитесь, де-юре у нас нет таких юридических лиц, как частная военная компания в соответствии с нашим законодательством", - сказал Д.Песков во вторник журналистам.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать сообщение о том, что бойцы российских ЧВК и некоторые ветеранские организации обратились в Международный уголовный суд с требованием возбудить расследование против организаторов ЧВК.

Д.Песков подчеркнул, что этот вопрос находится "больше в компетенции правоохранительных органов или министерства обороны".

Отвечая на уточняющий вопрос, рассматривается ли эта ситуация в Кремле, Д.Песков сказал: "Нет. Такой темы на повестке дня нет".

Как сообщила ранее радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на главу комитета Общероссийского офицерского собрания Евгения Шабаева, в Международный уголовный суд в Гааге подан иск на организаторов частных военных компаний.

Целью иска является возбуждение проверок по факту "насильственного удержания лиц и применения их в военных действиях". По словам Е.Шабаева, службу в ЧВК за рубежом проходят тысячи россиян. Потери бойцов ЧВК по данным ветеранских организаций исчисляются сотнями - это участники конфликтов на Донбассе, Сирии, Ливии, Центральноафриканской республике и ряде других стран.