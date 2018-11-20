Тимошенко несет полную политическую ответственность за повышение тарифов на тепло – лидер фракции БПП

Руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что именно лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время пребывания на посту премьер-министра в 2008 году взяла обязательство перед Международным валютным фондом (МВФ) повысить цену добываемого в Украине газа до европейского уровня.

"Относительно тарифов, Тимошенко несет полную политическую ответственность за повышение тарифов на тепло. Она должна, как никто другой, понимать причину повышения тарифов и не только потому, что набрала и передала последующим поколениям для выплат 24 млрд долл. долгов, но и потому, что именно ее подпись стоит под меморандумом с МВФ, где Украина взяла на себя четкое обязательства – сравнять цены на газ внутренней добычи и на импортируемый газ", - сказал А.Герасимов с трибуны парламента во вторник, сообщает пресс-служба БПП.

Он подчеркнул, что "простым языком" это значит поднятие цены на украинский газ".