Политика

12:09 20.11.2018

В "Оппоблоке" ожидают съезда партии для оценки действий Бойко

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В "Оппоблоке" ожидают съезда партии для оценки действий Бойко

Фракция "Оппозиционный блок" призвала политсовет партии безотлагательно созвать съезд, чтобы обсудить действия Юрия Бойко по объединению с политической силой Вадима Рабиновича, сообщил народный депутат из фракции "Оппоблок" Вадим Новинский.

"Фракция обратилась к политсовету нашей партии с требованием как можно быстрее созвать съезд нашей партии с обсуждением всех этих вопросов и ситуации в партии", - сказал он журналистам во вторник в Киеве.

По его словам, на своем заседании во вторник фракция обсудила действия Ю.Бойко по объединению с В.Рабиновичем.

"Ему полномочия не давал ни политсовет, ни съезд нашей партии", - сказал народный депутат. Фракция большинством голосов - 22 человека - не поддержала Юрия Бойко в этом его самодеятельном деянии", - рассказал В.Новинский.

При этом он отрицает раскол в партии.

"Речь идет только о том, что два человека решили узурпировать власть в нашей партии. И мы решили дать этому достойный ответ", - сказал депутат.

Теги: #бойко #оппоблок
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