"Батькивщина" требует включить в повестку дня Рады постановление об отмене повышения цены на газ

Фракция Всеукраинского объединения "Батькивщина" требует от председателя Верховной Рады немедленно вынести на рассмотрение парламента постановление об отмене решения президента Украины Петра Порошенко о повышении цен на газ для населения.

Как сообщается на официальном сайте партии, об этом с парламентской трибуны во вторник заявил первый заместитель председателя фракции Сергей Соболев.

По его словам, соответствующий законопроект №9265, который уже подписали лидеры шести фракций и групп, до сих пор не вынесен на рассмотрение профильного комитета.

Политик отметил, что сейчас ситуация с отоплением во многих городах критическая и что эту проблему "пробуют перевести с больной головы на здоровую". "Обвиняют мэров городов в том, что, оказывается, непоставка газа и повышение тарифов - это их проблема. Это, по меньшей мере, непорядочно и бессовестно", - отметил С.Соболев.