Политика

10:21 20.11.2018

Фракция "Оппоблока" в Раде исключила из своего состава Бойко и Левочкина - Вилкул

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Фракция "Оппоблока" в Раде исключила из своего состава Бойко и Левочкина - Вилкул

Фракция "Оппозиционный блок" в Верховной Раде исключила из своего состава народных депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина, сообщил сопредседатель фракции Александр Вилкул.

"Хочу проинформировать, что полчаса назад закончилось заседание фракции "Оппозиционный блок", на котором из рядов фракции были исключены Бойко Юрий Анатольевич и Левочкин Сергей Владимирович", - заявил А.Вилкул на утреннем пленарном заседании Верховной Рады во вторник.

Как сообщалось, 9 ноября сопредседатель политической партии "Оппозиционный блок" и одноименной парламентской фракции Ю.Бойко и внефракционный народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За життя".

15 ноября В.Рабинович заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины, но возглавит партийный список на выборах в Верховную Раду осенью 2019 года. На следующий день он заявил, что Ю.Бойко будет единым кандидатом от "Оппозиционной платформы – За життя" на предстоящих выборах президента Украины, намеченных на март 2019 года.

Теги: #бойко #левочкин #вилкул #оппоблок
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