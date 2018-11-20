Политика

09:44 20.11.2018

Иванка Трамп использовала личную почту для переписки с Белым домом

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Иванка Трамп использовала личную почту для переписки с Белым домом

Дочь и советник американского президента Иванка Трамп использовала личный аккаунт электронной почты, чтобы обсуждать рабочие вопросы, связанные с Белым домом, сообщает во вторник телеканал CNN со ссылкой на публикацию общественной организации American Oversight.

По данным организации, И.Трамп отправляла сообщения с личной почты членам кабинета президента и сотрудникам Белого дома.

Ранее газета The Washington Post сообщала со ссылкой на источники, что факт использования И.Трамп личной почты для деловой переписки обнаружили сотрудники Белого дома, проводившие внутреннее расследование.

Газета утверждает, что речь может идти о сотнях писем за прошлый год. Сама И.Трамп заявляла, что она была не в курсе требований к электронной переписке, отмечает газета. Представитель адвоката И.Трамп подтвердил, что дочь президента пользовалась личной электронной почтой до тех пор, пока ей не сообщили о правилах.

В ходе предвыборной кампании 2016 года конкурент Дональда Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон подверглась жесткой критике за использование личной электронной почты в служебных целях в период работы госсекретарем в 2009-2013 годах, в том числе ее критиковал Д.Трамп. В результате ФБР начало расследование этого дела, но в июле 2016 года прекратило его без предъявления официальных обвинений.

В конце октября того же года, всего за 11 дней до президентских выборов, Джеймс Коми, занимавший тогда пост директора ФСБ, сообщил Конгрессу США, что ФБР возобновило расследование в отношении Х.Клинтон и ее переписки. За день до выборов Дж.Коми заявил, что возобновление расследования не значит, что Х.Клинтон совершала правонарушение, однако позднее ряд СМИ и экспертов заявили, что именно из-за расследования ФБР Х.Клинтон не смогла одержать победу на выборах.

Теги: #сша #трамп #почта
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