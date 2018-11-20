Пранкеры пытаются дискредитировать Украину в США

Посол Украины в США Валерий Чалый сообщил об увеличении пранкерских нападений на Украину в США, а местонахождение их источника, скорее всего, в Москве, передает украинская служба "Голоса Америки".

"У нас сейчас есть свидетельство системной работы. Если раньше это были отдельные случаи - вы помните, это был разговор - выуживание информации от министра энергетики США (Рика Перри – ИФ), от конгрессменов, также послов США, то теперь я вижу, что это системная работа против посольства Украины в Соединенных Штатах", - отметил посол.

По словам В.Чалого, масштаб нападений свидетельствует о ведении работы соответствующими службами. Он также отметил, что пранкерскими атаками руководят из Москвы. В частности, он указывает на то, что злоумышленники - русскоязычные.

"Я считаю, это системная атака, которая скоординирована, которая ведется с разных точек, но центр управления этого в Москве у меня нет в этом сомнений", - подчеркнул В.Чалый.

Он также отметил, что в течение недели совершено несколько звонков - трем губернаторам, двум мэрам городов.

"Это невозможно сделать без сбора информации... Мы знаем, что там есть серьезная подготовка таких разговоров и это действует не один человек. Более того такая информация собирается системно соответствующими службами", - отметил В.Чалый.

В информации сообщается, что в целом, известно о недавних случаях звонков пранкеров, якобы от официальных лиц Украины должностным лицам семи различных штатов США.

"Насколько мне известно, письма поступали в большом количестве разным штатам в США", - говорит американский юрист и почетный консул Украины в г.Новый Орлеан Эдвард Томас Хейз.

Как сообщает украинская служба "Голоса Америки", Э.Т.Хейз уже некоторое время работает со службой губернатора штата Луизиана по ряду вопросов, включая заявление относительно Голодомора, и поэтому служба губернатора обратилась к нему, когда получила странное письмо якобы от посольства Украины в США.

"Я получил звонок от службы губернатора около недели назад, и они заметили, что получили официальное письмо от правительства Украины, в котором говорилось о предстоящем визите в штат президента (Украины Петра – ИФ) Порошенко. Меня действительно удивило, что письмо было отправлено непосредственно службе губернатора без контакта с посольством... Я обсуждал это письмо со службой губернатора, нас обоих удивило, что визит в штат запланирован уже через месяц. Это означало, что времени на подготовку немного, и мы были немного шокированы этим письмом. Я сразу позвонил в посольство и так мы узнали, что это подделка ", - рассказал Э.Т.Хейз.

Кроме того, он отметил, что письмо пришло с фейкового электронного адреса в точности схожего с адресом украинского посольства.

В.Чалый убежден, что "целью пранкеров является усложнение работы посольства, сделать токсичным и по возможности повредить имиджу Украины, а кроме того, получить как можно больше информации для своего использования, в том числе чувствительного характера и возможно также повлиять на политическое решение".