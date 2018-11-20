Политика

02:42 20.11.2018

Пранкеры пытаются дискредитировать Украину в США

3 мин читать
Пранкеры пытаются дискредитировать Украину в США

Посол Украины в США Валерий Чалый сообщил об увеличении пранкерских нападений на Украину в США, а местонахождение их источника, скорее всего, в Москве, передает украинская служба "Голоса Америки".

"У нас сейчас есть свидетельство системной работы. Если раньше это были отдельные случаи - вы помните, это был разговор - выуживание информации от министра энергетики США (Рика Перри – ИФ), от конгрессменов, также послов США, то теперь я вижу, что это системная работа против посольства Украины в Соединенных Штатах", - отметил посол.

По словам В.Чалого, масштаб нападений свидетельствует о ведении работы соответствующими службами. Он также отметил, что пранкерскими атаками руководят из Москвы. В частности, он указывает на то, что злоумышленники - русскоязычные.

"Я считаю, это системная атака, которая скоординирована, которая ведется с разных точек, но центр управления этого в Москве у меня нет в этом сомнений", - подчеркнул В.Чалый.

Он также отметил, что в течение недели совершено несколько звонков - трем губернаторам, двум мэрам городов.

"Это невозможно сделать без сбора информации... Мы знаем, что там есть серьезная подготовка таких разговоров и это действует не один человек. Более того такая информация собирается системно соответствующими службами", - отметил В.Чалый.

В информации сообщается, что в целом, известно о недавних случаях звонков пранкеров, якобы от официальных лиц Украины должностным лицам семи различных штатов США.

"Насколько мне известно, письма поступали в большом количестве разным штатам в США", - говорит американский юрист и почетный консул Украины в г.Новый Орлеан Эдвард Томас Хейз.

Как сообщает украинская служба "Голоса Америки", Э.Т.Хейз уже некоторое время работает со службой губернатора штата Луизиана по ряду вопросов, включая заявление относительно Голодомора, и поэтому служба губернатора обратилась к нему, когда получила странное письмо якобы от посольства Украины в США.

"Я получил звонок от службы губернатора около недели назад, и они заметили, что получили официальное письмо от правительства Украины, в котором говорилось о предстоящем визите в штат президента (Украины Петра – ИФ) Порошенко. Меня действительно удивило, что письмо было отправлено непосредственно службе губернатора без контакта с посольством... Я обсуждал это письмо со службой губернатора, нас обоих удивило, что визит в штат запланирован уже через месяц. Это означало, что времени на подготовку немного, и мы были немного шокированы этим письмом. Я сразу позвонил в посольство и так мы узнали, что это подделка ", - рассказал Э.Т.Хейз.

Кроме того, он отметил, что письмо пришло с фейкового электронного адреса в точности схожего с адресом украинского посольства.

В.Чалый убежден, что "целью пранкеров является усложнение работы посольства, сделать токсичным и по возможности повредить имиджу Украины, а кроме того, получить как можно больше информации для своего использования, в том числе чувствительного характера и возможно также повлиять на политическое решение".

Теги: #пранкеры #сша #россия #украина
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

С начала российско-украинского конфликта не было прецедента, который мог скомпрометировать постпреда Украины при ОБСЕ Прокопчука

Кононенко: из госбюджета-2019 необходимо выделить еще 200 млн грн на строительство Днепровского аэропорта

Украина продолжает дискуссии с США относительно нового вооружения

Трамп назвал своим самым трудным решением налаживание связей с КНДР

Доклад лорда Джоплинга ПА НАТО - это анализ гибридной войны России против демократического мира, - Фриз

Порошенко: Никогда ранее отношения Украины и США не были столь крепкими, плодотворными и многообещающими

Эксперты США и ЕС дали более 50 рекомендации для подготовки к выборам в Украине в 2019 году

США подтвердили Украине готовность сохранять антироссийские санкции и приветствовали стремление Киева вступить в НАТО

Трамп и Эрдоган обсудили Сирию и дело Хашкаджи

Трамп сомневается в преданности вице-президента Пенса

ПОСЛЕДНЕЕ

Совет ЕС и Европарламент не договорились по бюджету 2019 года

ЕС обновил свою политику кибербезопасности

Совет ЕС утвердил новые оборонные проекты

Совет ЕС принял решение об оказании Украине помощи на развитие Приазовья

ЕС предпримет конкретные меры по ситуации в Азовском море

Климкин обсудил с министром обороны Канады сотрудничество в оборонной сфере

В Раду вскоре будет внесен новый антирейдерский законопроект, разработанный по поручению президента

Луценко доволен решением парламентского комитета относительно привлечения к уголовной ответственности Березкина

Генпрокурор допускает новое подозрение Продану и другим высокопоставленным чиновникам

Комитет ВР поддержал представление ГПУ на снятие неприкосновенности с Березкина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА