Политика

01:46 20.11.2018

С начала российско-украинского конфликта не было прецедента, который мог скомпрометировать постпреда Украины при ОБСЕ Прокопчука

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С начала российско-украинского конфликта не было прецедента, который мог скомпрометировать постпреда Украины при ОБСЕ Прокопчука

За все время после начала вооруженной агрессии Российской Федерации не было прецедента, который мог скомпрометировать постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Его ежедневная самоотверженная работа в ОБСЕ говорит сама за себя и заслужила высокую оценку со стороны наших друзей и партнеров", - отметили в пресс-службе МИД.

Кроме того, в ведомстве отметили, что с его стороны вред также не был причинен и национальным интересам Украины.

Теги: #обсе #украина #постпред #мид
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