Совет ЕС утвердил новые оборонные проекты

Совет ЕС по иностранным делам утвердил обновленный перечень проектов в рамках постоянного структурированного сотрудничества (PESCO) в области совместной политики безопасности и обороны Евросоюза.

"Этот перечень включает семнадцать новых проектов, которые добавлены к семнадцати изначально одобренным 11 декабря 2017 года и официально утвержденным 6 марта 2018 года проектам", - сообщается в коммюнике Совета ЕС, заседавшего в понедельник в Брюсселе.

В документе отмечается, что эти проекты посвящены подготовке личного состава, развитию оборонных возможностей, сухопутной, морской и воздушной боеготовности, а также киберобороне.