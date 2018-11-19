Политика

22:41 19.11.2018

Совет ЕС утвердил новые оборонные проекты

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Совет ЕС по иностранным делам утвердил обновленный перечень проектов в рамках постоянного структурированного сотрудничества (PESCO) в области совместной политики безопасности и обороны Евросоюза.

"Этот перечень включает семнадцать новых проектов, которые добавлены к семнадцати изначально одобренным 11 декабря 2017 года и официально утвержденным 6 марта 2018 года проектам", - сообщается в коммюнике Совета ЕС, заседавшего в понедельник в Брюсселе.

В документе отмечается, что эти проекты посвящены подготовке личного состава, развитию оборонных возможностей, сухопутной, морской и воздушной боеготовности, а также киберобороне.

Теги: #ес #оборона #проекты
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