Кононенко: из госбюджета-2019 необходимо выделить еще 200 млн грн на строительство Днепровского аэропорта

Первый заместитель председателя фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко заявил о необходимости дополнительно выделить 200 млн грн из государственного бюджета на 2019 год на строительство Днепровского аэропорта, сообщила пресс-служба фракции "БПП".

"Хочу отдельно подчеркнуть, что в госбюджете-2019 мы требуем дополнительно предусмотреть 200 млн грн на строительство новой взлетно-посадочной полосы Днепровского аэропорта, что сразу же откроет путь к строительству нового терминала", - написал И.Кононенко на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил также, что модернизация днепровского воздушного "хаба" позволит работать сразу на две области - Днепропетровскую и Запорожскую.

Кроме того, он убежден, что это будет способствовать оживлению конкуренции и, как следствие, повысит качество услуг.

Как сообщалось, министерство инфраструктуры поддерживает выделение в 2019 году из государственного бюджета 1 млрд грн на строительство взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Международном аэропорту "Днепропетровск" в проекте государственно-приватного партнерства, в котором частный инвестор берет обязательство построить новый терминал и запустить его с 2020 года.