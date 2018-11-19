Политика

18:49 19.11.2018

Совет ЕС принял решение об оказании Украине помощи на развитие Приазовья

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Совет ЕС принял решение об оказании Украине помощи на развитие Приазовья

Европейский Союз окажет помощь Украине в социально-экономическом развитии Приазовья, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, соответствующую инициативу поддержал совет Европейского Союза по иностранным делам на заседании в понедельник.

"Впервые Совет ЕС обсудил вопрос агрессивных действий России в Азовском море. Благодарен за одобрение инициативы об усилении помощи со стороны ЕС на социально-экономическое развитие украинского Приазовья", - написал П.Порошенко в своем микроблоге в Twitter в понедельник.

Теги: #совет_ес #помощь #порошенко
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