Совет ЕС принял решение об оказании Украине помощи на развитие Приазовья

Европейский Союз окажет помощь Украине в социально-экономическом развитии Приазовья, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, соответствующую инициативу поддержал совет Европейского Союза по иностранным делам на заседании в понедельник.

"Впервые Совет ЕС обсудил вопрос агрессивных действий России в Азовском море. Благодарен за одобрение инициативы об усилении помощи со стороны ЕС на социально-экономическое развитие украинского Приазовья", - написал П.Порошенко в своем микроблоге в Twitter в понедельник.