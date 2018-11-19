Политика

18:45 19.11.2018

ЕС предпримет конкретные меры по ситуации в Азовском море

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ЕС предпримет конкретные меры по ситуации в Азовском море

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что "в ближайшие недели или даже дни" ЕС намерен предпринять конкретные меры по ситуации в Азовском море.

"Это вопросы, по которым мы продолжим работать с полной решимостью. Как страны-члены ЕС, так и наши международные институты, готовы предпринять меры в ближайшие недели или дни", - сказала она на пресс-конференции в понедельник.

По ее словам, "ситуация в Азовском море наносит ущерб не только экономике Украины, но и судам, которые ходят по (этому морю - ИФ) под флагами европейских стран".

Она пояснила, что ЕС довел до сведения России необходимость прекратить "чрезмерные инспекции" судов в Азовском море.

Также, по словам Ф.Могерини власти ЕС, в особенности Еврокомиссия, изучают меры поддержки тех районов Украины, которые оказались затронуты действиями России. Она отметила, что этот вопрос обсуждался в понедельник на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

"Сегодня у нас есть также возможность выразить полное единство Европейского Союза, которое мы уже выражали ранее, по поводу непризнания так называемых выборов, которые прошли 11 ноября на Донбассе", - добавила Ф.Могерини.

Теги: #ес #азовское_море #могерини
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