Генпрокурор допускает новое подозрение Продану и другим высокопоставленным чиновникам

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко указывает на обоснованность подозрения бывшему и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Мирославу Продану и допускает появление нового подозрения ему и другим высокопоставленным должностным лицам.

"Я как генпрокурор, который точно знаком с этим делом, могу точно сказать, что и у ГПУ, а теперь и у САП есть все основания для объявления подозрения господину Продану", - сказал Ю.Луценко журналистам в понедельник в Киеве.

По его словам, у Генпрокуратуры осталась "еще половина этого дела". "Уверен, что это еще не конец подозрения, этому и другим высокопоставленным чиновникам", - подчеркнул генпрокурор.

Ю.Луценко отметил, что закон один для всех и не зависит "от степени дружбы или землячества или каких-либо других признаков", если правоохранительные органы имеют достаточно оснований для законных действий.

По словам генпрокурора, дело М.Продана было для него непростым, поскольку именно с ним "много чего достигли", в том числе автоматизированное возвращение НДС.

Как сообщалось, 15 ноября прокурор САП составил и подписал письменное сообщение о подозрении М.Продана в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины, обеспечено вручение данного уведомления способом, предусмотренным УПК Украины для вручения сообщений.

В прокуратуре указали, что бывший и.о. главы ГФС подозревается в приобретении за время работы на должности с июля 2016 по июнь 2018 года в собственность денежных средств в сумме более 89 млн грн, за которые для его личного пользования приобретен ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств. Для сокрытия действительного владельца регистрация права собственности осуществлялась на близкого человека.

По информации САП, среди приобретенных объектов: две квартиры в элитной столичной новостройке (стоимостью 6,7 млн грн), два дома в Турции стоимостью 78 млн грн, три автомобиля представительского класса общей стоимостью 3,4 млн грн.

Следствие также проверяет причастность М.Продана к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.

Прокуроры САП вызвали экс-руководителя ГФС для проведения следственных и процессуальных действий на 20 ноября. Ранее САП вызывала М.Продана на 8 и 15 ноября для проведения следственных и/или процессуальных действий по уголовному производству, открытому 29 августа этого года. По словам экс-главы ГФС, он получил сообщение о вызове по вайберу от САП 7 ноября, тогда как уехал за границу 5 ноября, а в САП указывали, что прислали повестку 2 ноября.

М.Продан заявил о законных основаниях своего выезда за рубеж на лечение в Германию через Молдову и о готовности общаться со следствием в режиме видеоконференции или по возвращении в Украину после лечения.

Позднее он заявил, что вернется в Украину после завершения лечения и периода реабилитации.