Политика

15:47 19.11.2018

Общественные организации и правозащитники из разных стран выступают против возможного избрания президентом Интерпола представителя РФ

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Общественные организации и правозащитники из разных стран выступают против возможного избрания президентом Интерпола представителя РФ

Ряд общественных и правозащитных организаций из разных стран призывают делегатов стран-участниц 87-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола не допустить избрания президентом этой организации представителя РФ, нынешнего вице-президента Интерпола Александра Прокопчука.

"Призываем делегатов стран-участниц 87-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола не допустить избрания представителя Российской Федерации Александра Прокопчука президентом Интерпола, а также предпринять все необходимые меры для недопущения использования уважаемой Организации, в нарушение ст. 3 Конституции Интерпола, для преследования по сфабрикованным политически мотивированным делам", - говорится в заявлении, обнародованном в понедельник на сайте Украинского Хельсинского союза по правам человека.

Подписанты заявления указывают на важность "немедленно прекратить захват Интерпола Россией и другими авторитарными режимами", иначе может возникнуть ситуация, которая повлечет за собой значительные человеческие жертвы.

В документе подчеркивается, что в настоящее время Россия и ее союзники являются лидерами в применении механизмов Интерпола, в том числе Red Notice и Diffusion requests, с целью политических преследований, преследований по национальным, религиозным, социальным и гендерным мотивам. В частности, в базе данных Организации находится несколько тысяч человек, которых преследуют авторитарные режимы, в том числе РФ, - это жители оккупированного Крыма, других регионов Украины, уроженцы Чечни и других республик Северного Кавказа, правозащитные активисты, оппозиционные политики и бизнесмены. Кроме того, в списке Интерпола – много лиц, получивших статус беженцев по отношению к государству, которое их разыскивает.

"С приходом на руководящую должность в Организации представителя Российской Федерации число политических преследований с использованием механизмов Интерпола только увеличится, потому что с высокой вероятностью можно говорить о том, что власть Российской Федерации будет применять методы блокировки жалоб на незаконное размещение досье преследуемых лиц, содержащихся в базе данных Организации", - прогнозируют подписанты заявления.

Кроме того, нельзя исключить вероятность того, что Россия направит повторные запросы на розыск лиц, которые ранее были изъяты из базы данных Интерпола ввиду нарушения Конституции Организации, и эти лица вновь будут подвергнуты незаконному преследованию.

Общественные и правозащитные организации также опасаются, что Интерпол может превратиться в организацию, которая занимается преследованием инакомыслящих по заказу диктаторских, авторитарных и тоталитарных режимов.

"С приходом к руководству Интерпола представителя РФ можно утверждать, что база данных Организации будет использована в интересах режима Путина и его сателлитов", - подчеркивается в заявлении.

Документ подписали, в частности: Харьковская правозащитная группа, Украинский Хельсинский союз по правам человека, Центр противодействия коррупции, Крымская правозащитная группа, Украинский независимый центр политических исследований, Всеукраинское объединение "Автомайдан", Центр политико-правовых реформ, Крымскотатарский Ресурсный Центр, Комитет по защите прав крымскотатарского народа, Крымскотатарский Молодежный Центр, Democracy Monitor – Azerbaijan, Democracy For Azerbaijan – France, Journalist Academy Latvia, Democratic Azerbaijan Movement, Azerbaijani Latvian Lawyers, Institute for Peace and Democracy – Azerbaijan/Netherlands, Migration Center of Azerbaijan (Germany), Ukraine Action (France), Euro Asia News Media Group Journalsit Against Corruption и др.

Теги: #президент #рф #общественные_организации #интерпол
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