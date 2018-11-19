Мэй пообещала британским бизнесменам достигнуть соглашения по Brexit

Руководство Великобритании намерено достигнуть сделки по выходу из ЕС, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед конфедерацией британской промышленности (CBI).

"Это (Brexit - ИФ) никогда не должно было стать простым и незамысловатым. И последний этап должен был стать самым сложным. Но мы видим перед собой сделку, которая будет действовать для Великобритании. И пусть никто не сомневается, я намерена достигнуть ее", - сказала Т.Мэй.

"Достичь согласования хорошей сделки по Brexit в течение ближайших недель - вот моя цель. Моя работа заключается в том, чтобы обеспечить лучшую сделку. Затем парламент должен рассмотреть ее и решить, что будет соответствовать национальным интересам", - добавила Т.Мэй.

Целями Brexit стало возвращение Великобритании контроля над границами, законами и средствами, освобождение от правил ЕС в сфере сельского и рыбного хозяйства, а также "становление на путь процветания в будущем", которое обеспечит безопасность и единство, сказала Т.Мэй.

Премьер также заявила, что заключение торгового соглашения с ЕС не помешает Великобритании заключать торговые соглашения с различными странами мира.

"Вы предполагаете, что если мы пойдем по пути достижения хорошего торгового соглашения с ЕС, у нас не будет возможности заключать хорошие торговые соглашения с остальным миром. Но мы сможем", - сказала Т.Мэй.

Для Великобритании имеет смысл сохранять хорошие торговые отношения с ЕС, но также иметь свободу для подписания торговых соглашений со странами вне ЕС, отметила Т.Мэй.

Т.Мэй, отвечая на вопрос о возможности продления переходного периода после декабря 2020 года, заявила, что не хотела бы такого варианта. Она пояснила, что ЕС и Великобритания договорились, что если они не смогут согласовать будущие отношения после Brexit, они либо используют "страховочный" план, либо прибегнут к незначительному продлению переходного периода.

"Я хотела бы, чтобы наши новые отношения могли начаться 1 января 2021 года", - сказала Т.Мэй.

Она отметила, что считает лучшим вариантом, если переходный период завершится до всеобщих выборов в Великобритании, запланированных на май 2022 года.

Т.Мэй подчеркнула, что ни одна сторона не хотела бы прибегать к использованию "страховочного" плана по ирландской границе.

Ранее британские СМИ сообщили, что переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье предложил продлить переходный период по Brexit до декабря 2022 года. Продление переходного периода даст Великобритании и ЕС больше времени, чтобы заключить торговое соглашение. В то же время, в переходный период Великобритания продолжит совершать платежи в ЕС, также для Великобритании сохранятся и другие обязанности членов ЕС.