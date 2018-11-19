Политика

14:31 19.11.2018

Тимошенко обратится в НАБУ относительно передачи Свистунковско-Червонолуцкого газового месторождения человеку из окружения Порошенко

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Тимошенко обратится в НАБУ относительно передачи Свистунковско-Червонолуцкого газового месторождения человеку из окружения Порошенко

Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко призывает Верховную Раду рассмотреть проект постановления, которое предусматривает передачу газа украинской добычи гражданам по адекватной цене, и отмену повышения цены на газ для населения на 23,5%.

Как сообщает в понедельник пресс-служба партии "Батькивщина", соответствующий проект постановления (№9265) уже подписали 6 председателей фракций парламента.

Во время согласительного совета лидеров парламентских фракций и комитетов Ю.Тимошенко заявила, что в то время, когда тарифы повышаются, президент переписывает на свое окружение отечественные газовые месторождения, разведанные за счет государства.

Она привела данные журналистского расследования, согласно которым Свистунковско-Червонолуцкое месторождение было переписано на руководителя спа-центра Петра Порошенко Олега Ольхового, через переоформление лицензии на добычу украинского газа на компанию ООО "Аркона Газ-Энергия".

"Теперь он считает, что это стало его собственностью без аукционов, без каких-либо процедур. Сколько еще будут повышать цены на газ, переписывая потом все эти доходы (вместе с добычей газа, лицензиями на добычу газа) на коррупционеров Порошенко?"- спросила лидер "Батькивщины".

Ю.Тимошенко попросила считать свое выступление сообщением о преступлении и предупредила, что направит соответствующее обращение в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Как отметила лидер "Батькивщины", газ, который с рентабельностью 30% стоит 75 долларов, власть продает украинцам по 305 долларов за тыс. куб.м.

По данным сайта "Наші гроши", Олег Ольховой, ранее работавший директором клуба "5 элемент", контролирует 49,5% компании "Аркона Газ-Энергия". В марте 2018 года НАБУ начало расследование возможного злоупотребления служебным положением при разработке Свистунковско-Червонолуцкого месторождения. Расследование было начато после обращений народных депутатов Виталия Куприя и Сергея Лещенко, которые ссылались на журналистское расследование программы "Схемы". Согласно расследованию, компания "Арклона Газ-Энергия" получила специальное разрешение на разработку месторождения без аукциона.

Теги: #газ #тимошенко #порошенко #набу
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