Герасимов предложил фракциям Рады поддержать во втором чтении изменения в Конституцию о курсе Украины в ЕС и НАТО

Руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов предложил лидерам парламентских фракций и групп поддержать во втором чтении предложенный президентом Украины проект закона о закреплении в Конституции курса Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО после получения заключения Конституционного суда.

"Уже послезавтра Украина будет отмечать День Достоинства и Свободы и пятую годовщину начала Евромайдана. Тогда украинский народ безоговорочно заявил о своем выборе евроатлантической и европейской интеграции", - цитирует слова А.Герасимова пресс-служба партии БПП в понедельник.

Поэтому, по мнению депутата, необходимо защитить выбор украинского народа непосредственно в Конституции Украины.

"Для этого считаем необходимым поддержать предложенные президентом Петром Порошенко изменения в Основной закон о курсе на членство в НАТО и ЕС, как только они получат заключение Конституционного суда. Убеждены, что украинский народ заслужил конституционное закрепление полноценной интеграции в НАТО и ЕС для надежной защиты и дальнейшего развития Украина!" - заявил А.Герасимов.