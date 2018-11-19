Политика

13:55 19.11.2018

Герасимов предложил фракциям Рады поддержать во втором чтении изменения в Конституцию о курсе Украины в ЕС и НАТО

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Герасимов предложил фракциям Рады поддержать во втором чтении изменения в Конституцию о курсе Украины в ЕС и НАТО

Руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов предложил лидерам парламентских фракций и групп поддержать во втором чтении предложенный президентом Украины проект закона о закреплении в Конституции курса Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО после получения заключения Конституционного суда.

"Уже послезавтра Украина будет отмечать День Достоинства и Свободы и пятую годовщину начала Евромайдана. Тогда украинский народ безоговорочно заявил о своем выборе евроатлантической и европейской интеграции", - цитирует слова А.Герасимова пресс-служба партии БПП в понедельник.

Поэтому, по мнению депутата, необходимо защитить выбор украинского народа непосредственно в Конституции Украины.

"Для этого считаем необходимым поддержать предложенные президентом Петром Порошенко изменения в Основной закон о курсе на членство в НАТО и ЕС, как только они получат заключение Конституционного суда. Убеждены, что украинский народ заслужил конституционное закрепление полноценной интеграции в НАТО и ЕС для надежной защиты и дальнейшего развития Украина!" - заявил А.Герасимов.

Теги: #ес #рада #конституция #герасимов
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