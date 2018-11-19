Герасимов призывает лидеров фракций Рады подписать проект постановления о перевыборах мэра и горсовета Смелы

Лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов предлагает руководителям фракций поставить свои подписи под проектом постановления о перевыборах городского головы городского совета Смелы Черкасской области.

"Предлагаю, чтобы руководители фракций обсудили и, если будет согласие, подписали постановление о перевыборах в городе Смела", - сказал А.Герасимов на согласительном совете руководителей фракций и групп Верховной Рады в понедельник в Киеве.

По его мнению, правоохранительные органы должны расследовать срыв начала отопительного сезона в Смеле "или как факт бездеятельности, или умышленных действий чиновников, которые чуть не привели к чрезвычайным последствиям".

Как сообщалось, внефракционные народные депутаты Павел Кишкарь и Виктор Кривенко 8 ноября зарегистрировали проект постановления №9280 о назначении внеочередных выборов депутатов Смелянского городского совета и городского головы Смелы в последнее воскресенье 60-дневного срока со дня вступления в силу данного постановления в случае его принятия.

Как В пояснительной записке к проекту постановления инициаторы аргументируют необходимость проведения досрочных выборов фактами нарушений Конституции и действующего законодательства городским головой А.Цыбко и чиновниками местного самоуправления, а также в связи с дестабилизацией социально-политической ситуации в Смеле.