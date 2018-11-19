Политика

12:07 19.11.2018

Рада в четверг может рассмотреть проект госбюджета-2019 и лишить неприкосновенности нардепа Березкина

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Рада в четверг может рассмотреть проект госбюджета-2019 и лишить неприкосновенности нардепа Березкина

Верховная Рада Украины в четверг, 22 ноября, рассмотрит бюджетные законопроекты, сообщил председатель парламента Андрей Парубий и высказался за то, чтобы в этот же день утвердили в целом и проект Государственного бюджета на 2019 год.

"Предлагается, чтобы в четверг мы прошли рассмотрение Бюджетного и Налогового кодексов..., а также ряда вопросов, которые касаются принятия бюджета", - сказал А.Парубий на заседании согласительного совета лидеров депутатских фракций и групп парламента в понедельник в Киеве.

Спикер пояснил, что бюджетными законопроектами являются также инициативы по финансовому обеспечению кибербезопасности ЦИК, а также в сфере публичных закупок.

Вместе с тем председатель парламента высказался за то, чтобы в четверг Верховная Рада утвердила в целом и проект госбюджета на 2019 год.

"Когда будет подан бюджет, мы будем рассматривать. Мое предложение – чтобы мы бюджет рассматривали на этой неделе... От рассмотрения бюджета до 1 декабря зависит следующий транш финансовой помощи", - сказал А.Парубий.

По словам спикера Рады, правительство как можно скорее внесет в парламент финальную редакцию проекта госбюджета-2019. "Мое предложение заключается в том, чтобы мы в четверг перешли также и к рассмотрению бюджета", - сказал он.

Также А.Парубий напомнил, что в Верховной Раде находится представление генерального прокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата из группы "Воля народа" Станислава Березкина, и, если регламентный комитет рассмотрит это представление, то этот вопрос будет включён в повестку дня работы Рады. "Если будет решение регламентного комитета, то я немедленно вынужден буду поставить это на рассмотрение", - сказал А.Парубий.

Во вторник, 20 ноября, первым вопросом, по словам спикера, парламент намерен рассмотреть блок законопроектов по аграрной политике, а также направить в Конституционный суд для получения выводов законопроекты о переименовании Кировоградской и Днепропетровской областей.

Теги: #бюджет #парубий #рада
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