Конкретная дата проведения Объединительного собора будет зависеть от переговоров между украинскими епископами - Павленко

Конкретная дата проведения объединительного собора Православной церкви будет зависеть от завершения переговоров между украинскими епископами, отмечает советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.

"Конкретная дата пока не известна. Дата, как было указано в информационном сообщении Вселенской патриархии, будет окончательно подтверждена в ходе заседания синода 27-29 ноября, после того станет понятно, в каком состоянии переговоры между украинскими епископами", сказал Р.Павленко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Отвечая на вопрос, от чего конкретно будет зависеть дата проведения собора, советник президента сказал: "От того, насколько будут завершены переговоры между епископами украинскими".

Р.Павленко напомнил, что четко определен месяц, установлены четкие параметры "и видно, что эта работа подходит к завершению".

Что касается претендентов на Патриарха единой Украинской православной церкви, советник президента сказал: "Это вопрос к епископам. Тут мне как представителю государства некорректно что-то комментировать".

Ранее в этот день председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил, что Объединительный собор Православной церкви состоится в декабре в Киеве.

Спикер парламента также сообщил, что 27-29 ноября в Стамбуле пройдет синод Вселенского патриархата, "который утвердит текст Томоса для Православной церкви Украины".

По его словам, это "откроет путь" для объявления Всеукраинского архиерейского Объединительного собора в Киеве.